Tre incontri per riflettere online con Ecoistituto della Valle del Ticino, Acli, ANPI e i Comuni di Inveruno e Cuggiono.

La pandemia, la crisi ambientale, il crollo economico. Certo, tutti problemi gravissimi, ma purtroppo il nostro Mondo è malato ancora di altri problemi. Anche se, spesso, se ne parla poco, ci sono storie attuali di dittature e resistenze in Europa e nel mondo che non vanno e non possono essere dimenticate. Ecoistituto della Valle del Ticino, Acli, ANPI e i Comuni di Inveruno e Cuggiono propongono allora tre appuntamenti per ‘Osare la Speranza’. Le iniziative saranno tutte sulla piattaforma di condivisione Zoom alle ore 21. Si inizia il 16 aprile con la ‘Rivoluzione Bielorussa’ per l’arte di prostestare pacificamente. La serata, moderata da Lorenzo Rotella, vedrà collegamenti sia dall’Italia che da Minsk. Il secondo appuntamento è il 23 aprile con ‘Rojava’, la resistenza curda e il confederalismo democratico. Il giornalista di ‘Radio Popolare’ Biagio Longo intervisterà Hazal Koyuncuer, rappresentante della comunità curda milanese. Terzo e ultimo incontro il 30 aprile, con ‘La dittatura eritrea’, la lotta di un popolo per la liberà e i diritti. All’appuntamento interverranno alcuni rappresentanti dell’opposizione eritrea in Italia, intervistati da Paolo Lambruschi, di Avvenire. Incontri e spunti per rimanrere aggiornati sul presente e sul mondo che ci circonda.

