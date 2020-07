Team building con gli oratori

L'iniziativa promossa dagli oratori di Arconate e Dairago, in collaborazione con i volontari del Parco delle Roggie. L'appuntamento, rivolto ai giovani, è per questo mercoledì.

Che sia uno dei valori aggiunti di questi tempi è quasi scritto sulla pietra. Lavorare in team non è, però, qualcosa che si improvvisa, ma si impara cammin facendo. Vista così sembrerebbe un'iniziativa organizzata da qualche multinazionale e, invece, a promuoverla sono gli oratori di Dairago e Arconate, in collaborazione con i volontari del Parco delle Roggie per mercoledì 29 luglio a partire dalle 17.30, con partenza, appunto, dall'oratorio dairaghese. Qui i ragazzi che sceglieranno di partecipare raggiungeranno una cornice che, per discutere di stare insieme e di collaborazione, rappresenta, specie nella stagione della canicola e con le dovute accortezze imposte dall'emergenza pandemia, il contesto ideale, il Parco delle Roggie appunto. L'iniziativa si chiama proprio 'Team building' e con essa i due oratori si propongono di infondere nei giovani la consapevolezza dell'importanza di "Saper lavorare, ragionare e raggiungere gli obiettivi come una vera squadra". Che poi può tornare utile nel contesto lavorativo, ma anche nelle esperienze di vita di tutti i giorni.

