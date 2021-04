Futura, serve la svolta

Quello che sta vivendo la Futura non si può certo definire un buon momento, alla luce delle tre sconfitte consecutive.

Sarà una Pasqua “on the road” per la Futura Volley Giovani, impegnata nuovamente in una trasferta in direzione Est: il terzo match in otto giorni avrà come obiettivo principale quello di uscire dalla crisi di risultati che attanaglia il gruppo biancorosso, a secco di punti da troppo tempo.

Quello che sta vivendo la Futura non si può certo definire un buon momento, alla luce delle tre sconfitte consecutive che hanno compromesso la rincorsa al primo posto nella Pool valido per la qualificazione ai playoff: l’inattesa battuta d’arresto nell’incontro infrasettimanale a Talmassons ha quasi posto i titoli di coda sulle ambizioni biancorosse di postseason, salvo improbabili e ripetuti stop delle contendenti Ravenna e Martignacco. Zingaro e compagne dovranno quindi mettere a segno una buona prestazione, tanto per la classifica quanto per l’orgoglio: sarà necessario dimostrare di essere mentalmente forti da poter uscire da certi momenti di crisi, per quanto questi possano essere prolungati e complicati da ribaltare.

Le Cocche dovranno vedersela contro un team che, nonostante le poche soddisfazioni raccolte in questa annata, è ancora in piena lotta per un obiettivo importantissimo: si tratta della Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, attualmente all’ultimo posto nella Pool Salvezza con due vittorie raccolte nei 21 incontri sinora disputati. La squadra guidata da Mario Fangareggi è perciò alla ricerca di punti pesanti che possano permetterle di superare la Exacer Montale in classifica ed evitare la retrocessione in Serie B1, destino che spetterà al gruppo che chiuderà all’ultima piazza. Nonostante i 26 punti di divario il match è apertissimo, anche alla luce di quanto avvenuto all’andata: la vittoria per 3-1 conquistata dalle biancorosse al San Luigi fu figlia di un incontro tiratissimo e deciso da una rimonta furiosa nel quarto e ultimo set, nonostante gli sforzi di una scatenata Valeria Battista.

La Futura avrà quindi l’occasione di far dimenticare il recente passato direttamente nel giorno di Pasqua: l’incontro è previsto alle ore 17.00 di domenica 4 Aprile presso il PalaCollodi di Montecchio Maggiore. La gara sarà visibile in diretta streaming abbonandosi alla piattaforma di Lega Pallavolo Serie A Femminile (al sito lvftv.com); La differita sarà invece disponibile in chiaro alle ore 21.00 di martedì 6 Aprile su One TV, al canale 112 del digitale terrestre.

