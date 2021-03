Due nuove auto alla Polizia locale

Due nuovi mezzi in dotazione alla Polizia locale di Canegrate e San Giorgio su Legnano. Uno è già arrivato, il secondo, invece, sarà a disposizione a breve.

Una è già arrivata, l'altra sarà a disposizione a breve. Ma, dice il sindaco di San Giorgio su Legnano Walter Cecchin, l'idea di fondo è una: la Polizia Locale di Canegrate e San Giorgio aveva bisogno di un rinforzo del suo parco vetture e lo sta ricevendo. "La scorsa settimana - dice in una nota - è stata finalmente consegnata la prima delle due nuove auto in uso al comando unico, quindi verrà consegnata anche la seconda". Il comando potrà, così, intensificare quel pattugliamento sul territorio che, in un periodo contrassegnato dall'emergenza pandemica, esige un rafforzamento. Cecchin avrebbe voluto prima fare questo regalo ai comandi, ma spiega come "La spesa era già inserita nel bilancio 2020, però purtroppo i tempi di consegna causa Covid si sono particolarmente allungati". Le auto, specifica Cecchin, sono state poste in dotazione con la formula del noleggio a lungo termine.

