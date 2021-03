Futura, stop per gli infortuni

La Futura Volley si arrende agli infortuni: primo stop nella Pool Salvezza. Lucchini tenta tutte le carte a sua disposizione ma la fase offensiva udinese è praticamente perfetta.

Trasferta da incubo per la Futura Volley Giovani, che a Martignacco cede nettamente alla locale Itas Città Fiera: il primo posto nella Pool Salvezza non risulta compromessa, ma la “stoccata” che avrebbe permesso alle bustocche di cementare il discorso-playoff rimane solo una remota intenzione.

Piove sul bagnato fin dal pregara per la formazione ospite, che oltre a Nicolini in palleggio (i problemi alla spalla non sono ancora risolti) è costretta a rinunciare a una colonna portante come Barbara Garzonio: Sormani, quest’oggi titolare nel ruolo di libero, è autrice di un’onesta gara in ricezione, ma non può reggere da sola il peso della fase difensiva che risulta particolarmente deficitaria al cospetto delle padrone di casa. La partita biancorossa dura di fatto solo un set, il primo, mentre nel resto della contesa Zingaro e compagne sbattono contro l’impianto di gioco di Martignacco in letterale giornata di grazia: Lucchini tenta tutte le carte a sua disposizione ma la fase offensiva udinese è praticamente perfetta (solamente 3 errori non forzati lungo tutto il match) e il muro-difesa scoraggia spesso e volentieri i tentativi di reazione bustocchi. Tutto questo, sommato poi agli 8 ace messi a segno dalla Itas nella sola seconda frazione, è risultato determinante per i 3 punti conquistati meritatamente dal gruppo guidato da Gazzotti.

Il prossimo turno della Pool prevede il riposo per la Futura, la quale dovrà fare tesoro di questa lezione e reagire a partire dalla prossima uscita, prevista a Talmassons Mercoledì 24 Marzo.

