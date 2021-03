L’Amministrazione cuggionese ha le idee ben chiare sul futuro cittadino. Il sindaco Giovanni Cucchetti ci spiega cosa vuol dire puntare sulla ‘rigenerazione urbana’.

Un passo importante è quello compiuto dall’Amministrazione comunale di Cuggiono durante il consiglio comunale del 5 marzo dove, con piena unanimità, è stato approvato il Piano di ‘rigenerazione urbana’. Il primo passo di un lungo percorso iniziato in campagna elettorale, che trova le fondamenta in una visione politica che ha lo scopo di portare Cuggiono verso uno sviluppo sempre più concreto. L’obiettivo principale è quello di ridurre il consumo del suolo, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio già esistente. “La legge sulla rigenerazione urbana punta a promuovere gli interventi di messa in sicurezza, recupero ed efficientamento degli edifici, con particolare attenzione a quelli abbandonati per riqualificare le aree dismesse e riconnetterle con il territorio circostante. Un lavoro intenso e di squadra raggiunto grazie al grande impegno dell’Assessore all’Urbanistica e di tutta la giunta, dell’Ufficio Tecnico Comunale e dei professionisti che hanno seguito il progetto.” Con queste parole il sindaco Cucchetti, oltre a ringraziare chi ha preso parte attiva, pone l’attenzione sulla valenza che questo progetto ha per l’intera comunità. Il punto centrale è proprio quello dell’impulso che tale progetto potrà dare a tutti gli interventi mirati al recupero del patrimonio esistente: opere di riqualificazione urbana, riordino e messa in sicurezza dei tessuti urbani degradati e risparmio del consumo di suolo. Tutto questo nell’ottica di una nuova immagine del paese: più territoriale, sostenibile ed equilibrata.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro