L’ex tessitura diventa comunale

L’immobile di via Vittorio Veneto, conosciuto come ex tessitura Gatti, passa ufficialmente al patrimonio del Comune, ponendo fine a una vicenda avviata nel lontano 2010.
Arconate - Ex tessitura Gatti

Con la delibera approvata lo scorso 3 novembre dalla giunta comunale di Arconate, si chiude definitivamente una delle pratiche urbanistiche più lunghe e complesse degli ultimi quindici anni. L’immobile di via Vittorio Veneto, conosciuto come ex tessitura Gatti, passa ufficialmente al patrimonio del Comune, ponendo fine a una vicenda avviata nel lontano 2010. La convenzione approvata dal Sindaco e dagli assessori sancisce il trasferimento di proprietà e apre la strada a una nuova fase per l’area, da tempo in stato di abbandono. L’obiettivo dell’amministrazione è restituire alla città uno spazio oggi inutilizzato, valutando la possibilità di destinarlo a funzioni pubbliche o a progetti di rigenerazione urbana. “E’ un’operazione avviata dall’Amministrazione che presiedevo nell’anno 2010 – ha commentato il Sindaco, On. Mario Mantovani - e dopo dieci anni di immobilismo, siamo arrivati ad esserne proprietari. Situata accanto alle scuole, può dare sviluppo a tutte le attività connesse al mondo scolastico. E’ un’operazione di grande importanza e di grande valore per la nostra comunità, per l’ambito scolastico e soprattutto per i bambini che frequentano e frequenteranno questi ambienti”. L’ex tessitura Gatti, un tempo simbolo della tradizione manifatturiera locale, potrà così rinascere come luogo di interesse collettivo. La firma della convenzione non è solo un atto amministrativo, ma un passo decisivo verso la valorizzazione del patrimonio cittadino e la riqualificazione di un quartiere che attende da anni un segnale di rinascita.

