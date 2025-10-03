Atti vandalici, il sindaco: "Bernate non è posto per voi!"

Vandali in azione al sottopasso della Tangenzialina: distrutti tutti i portalampada. Un gesto inspiegabile, che ha suscitato la ferma condanna da parte del sindaco, Alessio Ottolini, che non ha usato mezzi termini nel commentare l’accaduto.

Ancora un atto vandalico colpisce il patrimonio pubblico di Bernate Ticino. Nei giorni scorsi infatti, alcuni soggetti ancora ignoti hanno ridotto in frantumi tutti i portalampada del sottopasso della Tangenzialina, provocando danni non solo materiali ma anche morali a un’intera comunità.

Un gesto inspiegabile, che ha suscitato la ferma condanna da parte del sindaco, Alessio Ottolini, che non ha usato mezzi termini nel commentare l’accaduto: “Quali ragioni possono ancora una volta aver spinto degli individui a ridurre in frantumi tutti i portalampada del sottopasso della Tangenzialina? Ci abbiamo pensato a lungo – ha dichiarato il primo cittadino – ma le uniche motivazioni possibili sono inciviltà e mancanza di rispetto nei confronti di tutti i cittadini. Il patrimonio non è dello Stato, non è del Comune, è di tutti. E di tutti sono i soldi che serviranno per riparare il danno. Soldi che magari, tra l’altro, potevano essere utilizzati in altri modi.”

Parole dure, che esprimono tutta l’amarezza di fronte a un gesto tanto inutile quanto dannoso.

“Come cittadino e come Sindaco sono davvero deluso e amareggiato dall’idiozia di questo gesto senza senso. Assicuro che faremo di tutto per identificare i responsabili e appena possibile provvederemo al ripristino dei vetri. Agli incivili invece vorrei che arrivasse chiaro un unico messaggio: Bernate non è il posto per voi!”

Il Comune ha già avviato le verifiche necessarie per stimare l’entità dei danni e procedere al ripristino dell’illuminazione, fondamentale per la sicurezza del sottopasso.

Un episodio che riapre, ancora una volta, il tema del rispetto dei beni comuni: un patrimonio condiviso che merita cura e attenzione, non di certo vandalismo ingiustificato.

