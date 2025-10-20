meteo-top

Auto, Tovaglieri (Lega), apertura VDL su biocarburanti risultato Lega, battaglia contro stop motori va avanti

"Continueremo a lottare per la cancellazione definitiva dello stop motori 2035 e di tutte quelle misure pseudo-green che penalizzano l’impresa".
Politica - Isabella Tovaglieri tra i banchi di Bruxelles

“Grazie alla strenua battaglia della Lega contro la ‘dittatura dell’elettrico’, nella bozza di revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni, la Presiedente della Commissione europea apre concretamente all’utilizzo dei biocarburanti dopo il 2035, rispettando finalmente il principio di neutralità tecnologica che abbiamo difeso in questi anni in ogni sede possibile per salvare l’industria automotive, il portafogli dei cittadini e l’autonomia strategica dell’UE. L’auspicio è che non si tratti solo di un annuncio, ma dell’inizio di un percorso pragmatico che corregga le storture di una transizione green ideologica e lontana dalla realtà. Non abbasseremo la guardia e vigileremo affinché le dichiarazioni di intenti siano tradotte in fatti. Lo dobbiamo ai lavoratori delle fabbriche in crisi, ai consumatori che non possono permettersi una costosa auto elettrica e a tutto il comparto del motorismo storico, che merita di poter tramandare la nostra cultura e il nostro design alle future generazioni. Nel frattempo continueremo a lottare per la cancellazione definitiva dello stop motori 2035 e di tutte quelle misure pseudo-green che penalizzano l’impresa e lo sviluppo, senza portare concreti benefici nella lotta al cambiamento climatico”.

Lo dichiara l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), componente della commissione Industria dell’Eurocamera.​

