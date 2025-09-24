Il circolo FdI sarà intitolato a Franca Oldani

Il nuovo circolo nasce dal desiderio degli esponenti locali del centrodestra di avere uno spazio stabile di incontro e confronto. La dedica a Franca Oldani è per ricordare il suo impegno per la comunità.

Domenica 28 settembre, alle ore 11, in via Garibaldi 4, verrà inaugurato ufficialmente il nuovo circolo di Fratelli d’Italia, che porterà il nome di Franca Oldani, figura molto conosciuta e stimata in paese.

La scelta dell’intitolazione non è casuale: Franca Oldani, per oltre sessant’anni presidente della Grof, ha rappresentato un punto di riferimento costante per la comunità cuggionese, dedicando energie e passione alla vita sociale e culturale del territorio. Scomparsa due anni fa, rimane nel ricordo di tanti per il suo instancabile impegno civico e l’amore per la sua gente.

Il nuovo circolo nasce dal desiderio degli esponenti locali del centrodestra di avere uno spazio stabile di incontro e confronto: un luogo dove discutere di politica amministrativa, raccogliere suggerimenti e critiche dai cittadini, ma anche organizzare eventi e collaborazioni con le altre forze della coalizione.

L’inaugurazione sarà accompagnata dalla presenza delle autorità e di rappresentanti politici del territorio, a testimonianza della rilevanza del progetto. Al termine è previsto un aperitivo aperto a tutti. L’invito a partecipare è rivolto all’intera cittadinanza, per condividere un momento che intende coniugare memoria, impegno politico e attenzione alla comunità.

