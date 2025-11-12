"Serve migliorare la qualità dell'aria"

Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale: "Non servono divieti calati dall’alto, ma soluzioni equilibrate e realmente applicabili".

Dalla mobilità sostenibile all’efficientamento energetico, passando per industria, agricoltura e monitoraggio ambientale: il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il Documento di indirizzi per l’aggiornamento della pianificazione regionale per la qualità dell’aria, atto previsto dalla legge regionale 24/2006 che orienterà la redazione del nuovo Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria (PRIA).

“Elaborato dopo un ampio confronto con i territori e con il mondo scientifico – spiega Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – questo documento rappresenta un passo avanti concreto verso una politica ambientale intelligente, capace di coniugare sostenibilità, competitività economica e libertà dei cittadini. Non servono divieti calati dall’alto, ma soluzioni equilibrate e realmente applicabili".

Il testo individua le priorità d’intervento sui principali fronti: mobilità sostenibile, rinnovo del parco veicolare, efficientamento energetico degli edifici, sostegno alla transizione energetica, riduzione delle emissioni in ambito agricolo e industriale, e potenziamento del sistema di monitoraggio ambientale.

Tra i temi più rilevanti anche la valorizzazione della filiera bosco-legno-energia, considerata una risorsa per la gestione sostenibile del patrimonio forestale, la prevenzione del dissesto idrogeologico e lo sviluppo delle economie locali.

“L’ambiente si tutela con il buonsenso e con scelte fondate sui dati, non con imposizioni ideologiche – sottolinea Garavaglia –. Fratelli d’Italia ha voluto ribadire che la transizione ecologica deve essere sostenibile anche per le famiglie e per le imprese: serve equilibrio tra qualità dell’aria, tutela del lavoro e rispetto delle specificità territoriali".

“La Lombardia – conclude il capogruppo – dimostra ancora una volta di saper guidare il cambiamento con responsabilità e pragmatismo. La sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con quella economica e sociale: solo così la transizione ecologica potrà essere davvero un’occasione di crescita per tutti".

