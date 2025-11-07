meteo-top

L'ingresso di don William

L'appuntamento è fissato per le 16.30, presso la statua del Sacro Cuore, dove il nuovo parroco sarà accolto ufficialmente con i saluti delle autorità civili e militari.
Bernate Ticino - Don William Maggioni a una festa

Bernate Ticino si prepara a vivere una giornata di festa e di comunità in occasione dell’ingresso ufficiale del nuovo parroco, don William Maggioni, che avverrà domenica 9 novembre. Dopo alcune settimane di conoscenza e primi incontri, il giovane sacerdote verrà accolto in modo solenne dalle Parrocchie di San Giorgio Martire e della Beata Vergine Immacolata di Casate, realtà che da settembre fanno parte del suo nuovo cammino pastorale. Originario di Vanzago, don William è sacerdote dal 2006 e arriva a Bernate dopo aver svolto il ruolo di vicario parrocchiale nella comunità pastorale di Limido Comasco, dove ha maturato una significativa esperienza a contatto con i giovani, le famiglie e le associazioni parrocchiali. La sua nomina rappresenta per la comunità bernatese un momento di profondo cambiamento sempre in continuità nella fede, con l’auspicio di costruire un percorso di crescita e partecipazione. L’appuntamento è fissato per le 16.30, presso la statua del Sacro Cuore, dove il nuovo parroco sarà accolto ufficialmente con i saluti delle autorità civili e militari. Da lì partirà un corteo che, accompagnato dal suono delle campane e dalla presenza delle associazioni locali, raggiungerà la Chiesa Parrocchiale per la Santa Messa solenne e il rito d’immissione, presieduto dal Vescovo Raimondi. Al termine della celebrazione, tutta la cittadinanza è invitata a un momento conviviale nelle Sale Nobili, un’occasione per incontrare personalmente don William e condividere con lui i primi passi di questo nuovo cammino comunitario all’insegna dell’accoglienza e della fraternità.

