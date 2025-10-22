meteo-top

Baci di Arconate

A conquistare il palato della giuria è stata Annamaria Castiglioni, vincitrice assoluta con i suoi deliziosi “Baci”, un dolce che racconta il territorio.
Arconate - Premiati i 'Baci di Arconate' 2025

Farina, zucchero… e l’amore per Arconate! Sono questi gli ingredienti che hanno riempito la piazza di Arconate la scorsa domenica, durante la prima edizione del concorso “Dolce Arconate”.
Il contest, promosso dall’Amministrazione Comunale in occasione della Sagra d’Autunno, ha accolto numerosi partecipanti che si sono sfidati a colpi di frusta e mattarello per aggiudicarsi il titolo di Dolce Arconatese.

A conquistare il palato della giuria è stata Annamaria Castiglioni, vincitrice assoluta con i suoi deliziosi “Baci di Arconate”, un dolce che racconta il territorio: la farina di mais, simbolo delle radici contadine, si unisce alla marmellata di fichi, per un equilibrio di sapori autentici e genuini.

La giuria, composta dal sindaco On. Mario Mantovani, dal maestro pasticcere Edoardo Pariani della pasticceria Glam di Cuggiono e dalla signora Claudia in rappresentanza della giuria popolare, ha premiato non solo la bontà del dolce ma anche l’idea di fondo: unire memoria e innovazione in un unico assaggio.

“Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti al concorso Dolce Arconate – ha riportato in una nota l’Amministrazione Comunale – che con passione e fantasia hanno portato in tavola gustose opere d’arte. Complimenti alla vincitrice Annamaria Castiglioni con i suoi ‘Baci di Arconate’. Ci vediamo alla prossima edizione di Dolce Arconate: ancora più dolce, ancora più Arconate!”

