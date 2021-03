La Via Francisca a Dairago

Qual è il suo significato storico? E perché, a distanza di secoli, continua a suscitare tanto fascino? Se ne parlerà in una serata online organizzata, appunto, a Dairago.

Un po' romana, un po' longobarda, comunque profumata di antichi fasti. La Via Francisca del Lucomagno che va da Costanza, in Germania, a Pavia è un vanto storico e culturale per molti territori e tra essi figura anche Dairago dove costeggia con il centro abitato e corre attraverso il Parco delle Roggie. Qual è il suo significato storico? E perché, a distanza di secoli, continua a suscitare tanto fascino? Se ne parlerà in una serata online dal titolo 'La Via Francisca del Lucomagno in Dairago', durante la quale interverranno Marco Giovannelli, autore di una guida chiamata appunto 'La Via Francisca del Lucomagno', ed Enrico Franzoni, persona appassionata di sentieri e cammini. Un taglio più culturale e un altro più paesaggistico e di loisir. Due chiavi di lettura suggestive per capire tutta l'intensità racchiusa in quest'ampia via ricca di cammei storici e di tradizioni. Chi vorrà partecipare si dovrà collegare con il profilo https://global.gotomeeting.com/join/608193173.

