"La tua fantasia... vale"

'La Goccia' e il carnevale online. Una proposta di divertimento e solidarietà, perché per ogni 2 maschere postate verranno donati 5 euro alle scuole di Castano Primo.

"Non sarà il Covid e l'impossibilità di organizzare eventi a fermare la voglia di costruire...": molto più di un semplice messaggio, ma uno dei principi che anima 'La Goccia' di Castano. E così, con l'emergenza, dettata dalla pandemia, ancora in corso, serve, come si dice, reinvetarsi per cercare, lo stesso, di vivere con un po' di spensieratezza anche il prossimo carnevale. L'idea, dunque, è qualcosa che partendo dal presente, guarda con particolare attenzione al futuro e, soprattutto, assieme. "L’occasione per una seria riflessione ce l’ha fornita, appunto, il carnevale castano 2021... una comunità, quella castanese, che ha risposto presente al nostro appello - scrivono i componenti dell'associazione - Quanto di più bello, in una realtà come la nostra, vivere un momento di solidarietà circolare che a partire da commercianti, associazioni, gente comune e amministratori possa fornire un ritorno concreto alle nuove generazioni? Eccoci qui, allora, pronti a chiudere il cerchio, seguendo in toto i nostri indirizzi statutari, perché, lo ridabiamdo, non sarà il Covid e l’impossibilità di organizzare eventi a fermare la voglia di costruire". Ma, nello specifico, che cosa si è deciso? "Abbiamo deliberato all’unanimità di donare alle scuole della città 5 euro ogni 2 maschere postate sulla nostra pagina (tetto massimo 500 euro). Quindi, ancora di più, lanciamo l’appello a tutti (associazioni comprese); non ci sono scuse, basta davvero poco, partecipiamo, divertiamoci e aiutiamoci a costruire". Più nello specifico, come già accaduto lo scorso anno, la proposta sarà quella del 'Carnevale smart' nell'edizione 2.1, ossia una sfilata virtuale che corre sui telefonini. "Assieme al Comitato Genitori e con il patrocinio dell'Amministrazione comunale - concludono - si è pensato di riproporre l'appuntamento online, una formula sicuramente lontana dalla tradizionale sfilata per le strade, ma, al contempo, una modalità che potrà comunque garantire svago e leggerezza. Una gara tra le maschere e i travestimenti più belli divisa in 4 categorie: under (i bimbi più piccoli), ragazzi (Elementari e Medie), over (Superiori e adulti) e famiglie". E per partecipare, basterà postare le foto o i video sulla pagina Facebook de 'La Goccia', nella settimana di carnevale (15-20 febbraio) fino alle 22 di sabato 20 febbraio, accompagnando le immagini con una piccola descrizione (e con la categoria a cui concorrono) oppure, in alternativa, mettendole su Facebook e Instagram con l'hashtag #carnevalecastano2021; quelle che riceveranno più 'like' (conteggio eseguito un’ora dopo circa la chiusura) e quelle giudicate dall'apposita giuria, verranno premiate con un video su FB nella mattinata di domenica 21 febbraio (tanti premi in palio, inoltre, offerti dai commercianti castanesi, dall’Amministrazione comunale e da 'La Goccia').

