Disservizi rifiuti

L'Amministrazione comunale di Vanzaghello segnala ai cittadini le modalità ed i contatti per poter segnalare eventuli disservizi nella raccolta rifiuti.

Nel caso non vengano ritirati i rifiuti esposti correttamente, è necessario chiamare il Numero Verde 800850505 dopo le 11,00 della gioranta prevista per il ritiro, oppure scaricando le app presenti nella pagina web: https://serviziambientali.idealservice.it/it/comuni/vanzaghello/ è possibile farlo attraverso il proprio telefono cellulare.

SEGNALAZIONE ABBANDONO RIFIUTI:

in caso di abbando di rifiuti in zone boschive o in spazi non adeguati, il cittadino può segnalare il problema inviando una mail a servizi [at] consorzionavigli [dot] it o telefonando all'ufficio URP Tel: 0331308926

RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO:

Nel caso non si abbia abbia la possibilità di trasportare rfiuti ingombranti presso l'Ecocentro è possibile contattare l’ufficio “Servizi” del Consorzio Comuni dei Navigli Tel. 02-94921161 e richiedere il ritiro presso la propria abitazione. Il servizio è a pagamento.

Gli uffici comunali rimango a disposizione per ogni ulteriore informazione o supporto.

