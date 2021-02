Don Emanuele ancora decano

L’arcivescovo annuncia i nuovi decani della Diocesi di Milano: a più di cinque anni dal primo incarico come Decano, don Emanuele Salvioni viene confermato alla guida del Decanato di Magenta.

É di oggi la notizia della nomina dei 63 nuovi decani della Diocesi di Milano. L’Arcivescovo Mario Delpini, preso atto dei risultati delle votazioni dei presbiteri e dei diaconi della Diocesi, ha scelto le guide per i Decanati dell’arcidiocesi ed ha confermato alla guida di quello di Magenta don Emanuele Salvioni (che prese l’incarico già nel 2015), parroco della Parrocchia San Giovanni Battista di Robecco sul Naviglio. Don Emanuele è nato a Monza il 6 giugno 1960; ordinato sacerdote nel 1984, ha esercitato il suo primo incarico pastorale a Cassina de’ Pecchi, presso la parrocchia di S. Maria Ausiliatrice, come coadiutore. Fu poi nominato Responsabile della Pastorale Giovanile in due parrocchie di Saronno dal 1991 al 2001, anno nel quale si spostò alla Parrocchia Madonna dei Poveri di Castano Primo come Amministratore Parrocchiale prima e come Parroco poi. Dal 2010 svolge la sua missione pastorale di Parroco presso la comunità di Robecco sul Naviglio, e vede quest’anno ancora confermato il suo incarico di Decano del Decanato di Magenta.

