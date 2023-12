La colletta alimentare

Ragazzi e giovani degli Oratori di Magenta, Castano Primo, Inveruno e Bernate Ticino sono andati nei supermercati della zona per raccogliere gli alimenti per il Banco Alimentare.

Ragazzi, preadolescenti e adolescenti e volontari di tanti Oratori, lo scorso sabato, si sono rimboccati le mani e, con pettorina d’ordinanza, si sono organizzati in molti supermercati della zona per raccogliere gli alimenti per il Banco Alimentare. “Si è consolidata così una bellissima collaborazione che permette ai più giovani di fare un'autentica esperienza di servizio”. Del territorio hanno aderito Magenta, Castano Primo, Bernate e Inveruno.

