Servizio Civile per l'infanzia

Opportunità di formazione importante presso il Comune di Buscate: è stato pubblicato il bando per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale, per il quale si ricerca un volontario da inserire nel progetto “Piccoli cittadini, grande futuro. Volontari per lo sviluppo di servizi per l'infanzia”.

Il progetto comporta un impegno di circa 25 ore settimanali per 12 mesi, con assegno mensile pari a 439,50 euro.

Per presentare domanda di partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non avere precedenti penali o condanne pendenti.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le 14 del 15 febbraio.

