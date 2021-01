Fai pubblicità con la Pro Loco

Si afferma da sempre che la pubblicità sia l'anima del commercio. La Pro Loco di San Giorgio ha messo, allora, a disposizione delle attività cittadine i suoi profili Instagram e Facebook.

Si afferma da sempre che la pubblicità sia l'anima del commercio. E, nei periodi di emergenza pandemica, per le diverse realtà produttive e commerciali che stanno faticando ad andare avanti, questo è ancora più vero. Consapevole, da un lato, della rilevanza di questi esercizi per il tessuto economico e sociale cittadino e dall'altro della loro necessità di avere una 'spinta' per poter continuare ad offrire ciò che offrono da sempre, la Pro Loco di San Giorgio ha messo loro a disposizione i suoi profili Instagram e Facebook. Nella certezza che promuovere l'immagine di una città non sia soltanto dedicarsi alla descrizione delle sue ricchezze artistiche e culturali ma anche dei suoi orgogli economici. Ai potenziali fruitori di questa opportunità, la Pro Loco chiede di inviare un link da condividere o "Nuovi servizi o articoli da pubblicizzare". Un elemento di ulteriore visibilità per realtà che hanno bisogno di ripartire di slancio umiliando definitivamente le insidie di un Covid sfortunatamente non ancora prossimo ad allentare la sua morsa.

