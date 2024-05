San Giorgio crede al Distretto

Il primo progetto concerne la realizzazione di un percorso pedonale in massello con cordolo di cemento.

Distretto del commercio avanti tutta. San Giorgio su Legnano vuole metterci il suo prezioso contributo e ha cominciato a ordinare le idee sui progetti futuri per dargli decisivo impulso. A fare il punto della situazione è l'ex sindaco e ora vice Walter Cecchin. Il primo progetto concerne la realizzazione di un percorso pedonale in massello con cordolo di cemento. "In questo caso - dice in una nota- la via presa in considerazione è via Garibaldi e più precisamente dallo stop di via Diaz verso piazza Manzoni, la posa avverrà sul lato destro e sarà realizzata a filo strada, i lavori inizieranno a luglio e avranno una durata di venti giorni". La seconda idea attiene invece alla vie Cavour tra le vie Raimondi e Mazzini, e si tratta anche in questo caso di un percorso pedonale "Valorizzare le vie del nostro centro storico - spiega Cecchin - è una delle fainalità di questi progetti finanziati dal Distretto del commercio che coinvolge i comuni di Canegrate, Villa Cortese e San Giorgio"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!