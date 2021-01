La comunità fa adozioni a distanza

Padre Alberto Dell'Acqua, ora parroco a Marnate ma fino a qualche anno fa in Camerun e suor Giulia Gazzardi che ha speso la sua vita ad aiutare la popolazione povera del Burundi.

Con la solidarietà e, soprattutto, con il suo desiderio di profonderla costantemente ha da sempre un rapporto granitico. E non è certo dovuto al caso che, nel corso degli anni, abbia espresso diversi missionari. Due per tutti, padre Alberto Dell'Acqua, ora parroco a Marnate ma fino a qualche anno fa in Camerun e suor Giulia Gazzardi che ha speso la sua vita ad aiutare la popolazione povera del Burundi. Che la comunità di Villa Cortese abbia sposato con entusiasmo anche il progetto dell'adozione a distanza promosso dal Vispe (Volontari italiani della solidarietà verso i paesi emergenti). Rispondendo concretamente all'invito del sodalizio di aiutare le popolazioni dei paesi emergenti "a crescere ed essere indipendenti - come si legge sul loro sito - realizzando interventi di assistenza e sviluppo capaci di contastare efficacemente miseria e malattia", la comunità ha aderito con partecipazione a tali adozioni destinandovi una somma di 1875 Euro. Un'ulteriore prova del fatto che Villa Cortese, quando vi è da mettere a disposizione il cuore verso chi ha bisogno, sa sempre rispondere presente come dimostra anche ogni anno con l'adesione al "Progetto solidarietà" messo in pista dal comune.

