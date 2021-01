Contributo all'Auser

Una realtà, importante punto di riferimento per Arluno e per il territorio. La cifra fornita dalla giunta del sindaco Moreno Agolli ammonta quest'anno a quattromila euro.

A come Arluno, A come Auser. I due enti viaggiano da tempo in perfetta consonanza per quanto riguarda il sostegno alle fasce bisognose della popolazione. E il primo non si limita a sostenere il secondo con ringraziamenti e attestati di stima, ma gli fornisce un contributo per portare avanti la propria attività di solidarietà. La cifra fornita dalla giunta del sindaco Moreno Agolli ammonta quest'anno a quattromila euro. "L'associazione Auser - spiegano - è attiva da decenni sul territorio cittadino e partecipa attivamente alla vita sociale con varii interventi a sostegno dei soggetti in difficoltà, sia in materia di accompagnamento e trasporto che di supporto e sostegno ai cittadini, oltre a promuovere momenti di aggregazione e ricreativi rivolti ad anziani e disabili". Insomma, una stella polare preziosa sia sul piano logistico che su quello dello sviluppo della socialità. Da qui la decisione della giunta di assecondare con un contributo quest'attività "Valutati - proseguono - la valenza e la rilevanza sociale che rivestono gli interventi posti in essere dall'associazione a favore della comunità". L'intesa stabilisce, inoltre, che Auser si impegni con cadenza annuale a fornire al comune un riassunto di attività svolte e delle spese per sostenerle.

