Senso unico posticipato

Slittato di una settimana (dall'11 gennaio, come previsto inizialmente, al 18) il senso unico alternato al ponte sul fiume Ticino, tra Turbigo e Galliate. A darne comunicazione è Anas che, appunto, nell’ambito dei lavori di adeguamento della stessa struttura, istituirà proprio un senso unico alternato mediante impianto semaforico a partire dalle 8 di lunedì prossimo e fino alle 19 del 17 aprile, salvo eventuali e ulteriori variazioni.

