IocomproaBuscate: rimborsi

C'è tempo fino al 18 gennaio per presentare in Comune gli scontrini per le richieste di rimborso dell'iniziativa #IocomproaBuscate, lanciata sotto il periodo natalizio dall'Amministrazione per rilanciare il commercio e lo shopping locale. Una proposta che è piaciuta molto alla cittadinanza e che ha dato un po' di ossigeno alle casse degli esercizi commerciali buscatesi, messi in ginocchio dalle restrizioni governative. Ma come funziona il rimborso? Il Comune ha stanziato 30 mila euro totali per questa iniziativa: sulla base della cifra spesa, di questo montepremi spetterà una quota come 'cashback' (rimborso) proporzionale alla cifra totale spesa presso tutti i negozi aderenti. I rimborsi verranno effettuati con dei buoni spesa (la cifra minima rimborsabile sarà di 5 euro, max 500 euro per persona). Ma non solo: i dieci cittadini che hanno acquistato di più avranno diritto ad un ulteriore rimborso.

