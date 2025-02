Commercio: malumore per le tasse

La decisione, dell'aumento della tassa per il suolo pubblico, ha sollevato parecchie perplessità e preoccupazione tra i titolari di attività commerciali.

I commercianti di Buscate esprimono il loro disappunto nei confronti dell'amministrazione cittadina a seguito dell'annunciato aumento del 20% della tassa per l'uso del suolo pubblico e della Tari. La decisione, comunicata nelle scorse settimane, ha sollevato parecchie perplessità e preoccupazione tra i titolari di attività commerciali che operano sul territorio, già messi a dura prova dalle difficoltà economiche degli ultimi anni e dal costante aumento delle materie prime. L'aumento della tassa sul suolo pubblico colpisce in modo particolare chi utilizza spazi esterni, come bar e ristoranti che hanno investito nell’allestimento di dehors per accogliere i clienti all’aperto. Molti ritengono che l’amministrazione non abbia considerato a sufficienza l’impatto che questa misura avrebbe sulle attività locali, già penalizzate da due anni di pandemia e dall’attuale contesto commerciale locale sempre più ridimensionato. La situazione è anche più complicata per quanto riguarda la Tari. L'aumento del 20% della tassa sui rifiuti (“l’ennesimo rialzo di anno in anno”) si traduce in costi aggiuntivi significativi per le attività commerciali, specialmente per quelle che generano un volume elevato di rifiuti.

