Senso unico al ponte

Senso unico alternato al ponte di ferro sul Ticino, al confine tra Turbigo e Galliate. Dall'11 gennaio prossimo e fino al 30 aprile per interventi di manutenzione sulla carreggiata.

Senso unico alternato al ponte sul Ticino, al confine tra Turbigo e Galliate. Dall'11 gennaio prossimo e fino al 30 aprile, insomma, per chi transiterà in quella zona ci saranno dei significativi cambiamenti. "Questo - scrivono - secondo quanto comunicato da Ferrovienord, in merito ai lavori di manutenzione straordinaria lungo la carreggiata stradale. Per consentire, appunto, gli interventi, sarà necessario istituire un senso unico alternasto h24, dal lunedì al venerdì, mentre durante i weekend verrà assicurata la normale circolazione su entrambi i sensi di marcia (salvo eventuali future modifiche). Verrà emessa apposita ordinanza da parte di Anas".

