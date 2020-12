Con Aslam 32 giovani assunti

Tra settembre e dicembre i ragazzi iscritti ai corsi di Frigorista dell’ente di formazione professionale hanno sostenuto gli esami e hanno conseguito anche l’ambito patentino F-Gas.

Ben 32 giovani in meno di quattro mesi sono stati inseriti nel mondo del lavoro, con certificazioni particolarmente ricercate dalle aziende. È il risultato ottenuto da ASLAM, ente di formazione professionale che da 25 anni insegna ai giovani i mestieri necessari ai distretti industriali dove operano le sue cinque sedi, ubicate tra le province di Milano, Varese e Monza e Brianza. E si tratta di un risultato davvero straordinario, se si pensa a quanto oggi sia difficile trovare un lavoro e all’elevata percentuale di giovani disoccupati che affligge il nostro Paese.

Certificazioni importanti

I 32 ragazzi che in questi tempi così complessi sono giunti felicemente a trovare un’occupazione hanno seguito nel 2020 diversi corsi, proposti dalla sede ASLAM di Magenta, dedicati alla professione del Frigorista, lo specialista che progetta, installa e si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di refrigerazione civili e industriali. ASLAM ha qualificato, tramite gli esami finali, questi ragazzi tra i 18 e i 29 anni, e ha offerto loro anche un’interessantissima opportunità in più per specializzarsi ulteriormente nella professione e diventare così maggiormente “appetibili” per le aziende del settore: la certificazione F-Gas, un documento obbligatorio che certifica il personale che gestisce i gas fluorurati (f-gas) responsabili dell'effetto serra. 21 giovani hanno scelto di conseguire tale attestazione. Gli esami si sono volti poco prima di Natale e tutti con esito positivo.

Ora i ragazzi certificati F-Gas possono lavorare su tutti gli impianti di refrigerazione attualmente esistenti, con la conoscenza del corretto trattamento di questi gas pericolosi. E le aziende specializzate sono sempre alla ricerca di personale dotato di questo patentino.

Subito al lavoro

Sia chi ha frequentato i corsi sia chi ha proseguito con la certificazione oggi lavora già, o sta facendo colloqui con diverse aziende. Da dove nasce questo successo occupazionale che tocca quasi il 100%? Dal metodo che ASLAM segue da sempre: analizzare i fabbisogni occupazionali delle aziende e rispondere a essi progettando ed erogando corsi dedicati.

In particolare il settore della refrigerazione è alla costante ricerca di giovani qualificati, anche perché è in continua espansione, mostrando ampie possibilità di crescita e specializzazione, vista la varietà di impianti che nel tempo vengono ideati e realizzati. Pensiamo solo all’attuale necessità dei vaccini anti Covid, che vanno conservati in apposite apparecchiature che mantengono temperature molto basse.

“Oggi è difficilissimo trovare lavoro, mentre il corso seguito in ASLAM mi ha offerto questa grande opportunità” dice Simone, studente di uno dei corsi per rigoristi di ASLAM Magenta. Dan è d’accordo con il compagno: “L’aspetto più interessante di questo corso è che, avendoci insegnato una professione ricercata, ci ha permesso di trovare lavoro. Ora sono assunto a tempo indeterminato presso una multinazionale tedesca, e continuo ad apprendere molto”. “Quella del frigorista è una professione molto interessante: non si smette mai di imparare. Adesso ho preso anche la certificazione e la scuola mi sta aiutando a fare colloqui con le aziende” aggiunge Christian, un altro studente.

Molta pratica e tante ore di stage: il nuovo corso del 2021

Per il 2021 la sede ASLAM di Magenta propone il corso IFTS di “Tecnico impiantista di sistemi refrigeranti”. Si tratta di un percorso gratuito, dedicato ai diplomati tra i 18 e i 29 anni, che prevede molte ore di pratica in un laboratorio dotato delle apparecchiature più avanzate - il Training Center Frigoristi -, e un periodo di stage che occupa la metà del corso stesso. Non solo, il 50% dei docenti proviene dalle aziende, per insegnare ai giovani i trucchi del mestiere. La combinazione di laboratorio, tirocinio e docenza specializzata offre ai ragazzi l’opportunità di imparare in modo veloce e approfondito la professione del Frigorista, con quella preparazione che poi le aziende sanno apprezzare al punto da inserire questi giovani nel proprio organico.

