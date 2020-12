Canegrate Calcio, con una delegazione, dal sindaco Roberto Colombo per consegnare la somma raccolta a favore delle persone che si trovano in situazioni di difficoltà.

Esse come sport e come solidarietà. Ancora una volta. A rafforzare il connubio ha concorso un'iniziativa del Canegrate Calcio che, l'altra mattina, si è recata con una delegazione dal sindaco Roberto Colombo per consegnare la somma raccolta a favore delle persone in situazione di difficoltà. Un 'assist' che l'Amministrazione passerà a sua volta alla Caritas a cui sarà devoluto il frutto della raccolta dell'iniziativa ribattezzata appunto 'Lancia un assist per la solidarietà'. "Serissimi e compunti - spiega il Comune in una nota - i mini ambasciatori della solidarietà hanno accolto i ringraziamenti del sindaco rivelando alla fine il lato giocoso di fronte a un'offerta di cioccolatini". Giovani ma già consapevoli degli autentici valori della vita. E autori del gol più bello che potessero mai immaginare.

