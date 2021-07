Sport e solidarietà si incrociano spesso. Lo faranno una volta di più venerdì 8 luglio al 'Relax Time' di Canegrate dove si disputerà un torneo di minigolf benefico.

Sport e solidarietà si incrociano spesso. Lo faranno una volta di più venerdì 8 luglio alle 20.30 al 'Relax Time' di Canegrate dove si disputerà un torneo di minigolf con scopo benefico. L'incasso sarà, infatti, raccolto e spedito alla missione del sacerdote canegratese padre Davide Sciocco in Guinea Bissau. L'iniziativa è promossa in tandem da 'Relax Time' e dal 'Gruppo Amici di padre Davide' ed è volta a sostenere una serie di progetti a beneficio della popolazione guineana. Il suo titolo, 'In buca per la missione', dice già tutto. Il torneo di minigolf canegratese costituisce ormai una solida tradizione che connota una volta di più come, quando vi sia da mettere in campo il cuore, Canegrate sappia sempre andare... in buca. Il sostegno al bisogno delle popolazioni africane era già stato dato di recente in paese attraverso la raccolta di parecchie mascherine destinate al Senegal.

