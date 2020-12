Lunedì di incidenti

Il risveglio di questo primo lunedì in 'zona gialla' è segnato da un susseguirsi incredibile di incidenti fin dalle prime ore del mattino.

Il risveglio di questo primo lunedì in 'zona gialla' è segnato da un susseguirsi incredibile di incidenti fin dalle prime ore del mattino. Complice, forse, le gelate notturne su alcune strade ma anche a testimonianza di un ritorno in 'strada' di molte persone.

Non è un caso che sull'anno gli interventi dei Vigili del Fuoco si sono ridotti del 40% con quasi nessun servizio negli orari notturni di lockdown.

Ma veniamo in dettaglio a quanto successo stamane:

07:26 SS 336 DIR A4>MXP (VA) - STRADA - tratto mesero_a4 - cuggiono sud

INC STRADALE: PIU DI DUE VEICOLI. Coinvolta 1 persona: M 54.

Enti allertati: CARABINIERI LEGNANO, VVF MILANO MESSINA

07:44 MARCALLO CON CASONE (MI) - STRADA - viale padania

INC STRADALE: PIU DI DUE VEICOLI. Coinvolta 1 persona: ? ?.

Enti allertati: CC ABBIATEGRASSO COMPAGNIA

01:31 MAGENTA (MI) - STRADA - via pellico silvio 1

INTOSSICAZIONE: ETILICA. Coinvolta 1 persona: M 31.

08:26 MAGENTA (MI) - STRADA - n.n. ss526

INC STRADALE: PIU DI DUE VEICOLI. Coinvolta 1 persona: ? ?.

Enti allertati: VVUU MAGENTA

08:18 BERNATE TICINO (MI) - STRADA - n.n. sp117

INC STRADALE: AUTO AUTO. Coinvolta 1 persona: M 22.

Enti allertati: CC ABBIATEGRASSO COMPAGNIA

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro