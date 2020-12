Il progetto si propone più obiettivi: valorizzare le potenzialità dei giovani, dare loro strumenti per fronteggiare gli eventuali disagi e garantire loro il sostegno per la crescita.

Il progetto si propone più obiettivi: valorizzare le potenzialità dei giovani, dare loro strumenti per fronteggiare gli eventuali disagi, garantire loro il sostegno per una crescita armoniosa lontano da sostanze alcooliche o utilizzo di stupefacenti. Il suo nome è 'Jump Around' ed è stato proposto dalla cooperativa Albatros di Legnano ai Comuni dell'area dell'Altomilanese. Un'iniziativa che l'Amministrazione comunale di Villa Cortese, da tempo in sinergia con la cooperativa con la quale ha avviato una serie di iniziative tra cui l'educativa di strada, ha sposato prontamente. Il progetto, peraltro, sottolinea la delibera della giunta del sindaco Alessandro Barlocco, "Nnon prevede impegni economici a carico del Comune" in quanto è figlio di un'iniziativa varata dalla Regione. I suoi capisaldi, come ancora ricorda il documento licenziato dalla giunta di piazza Carroccio, sono due: prevenzione e limitazione dei rischi nei luoghi del divertimento giovanile, contrasto al disagio attraverso la riduzione del danno e l'avvio e consolidamento di processi di inclusione sociale. I promotori del progetto spiegano che esso "Si ripropone di lavorare in stretta sinergia con il territorio per la diffusione di un modello di intervento che vada a integrazione del lavoro svolto all'interno dei servizi territoriali come Noa, Sert e consultori familiari". Un lavoro di rete che chiama in causa più ambiti, non ultimo quello delle realtà scolastiche. Un intervento che parte dal presente e ha però uno sguardo ampiamente aperto sul futuro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro