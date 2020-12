Un castanese da Papi

Eugenio Ferrario, di Castano, tra i protagonisti dello show televisivo di TV8 'Guess My Age - Indovina l'età', condotto da Enrico Papi. La puntata è andata in onda mercoledì sera.

"Ma è lui?". "Certo, siamo sicuri...". E, alla fine, ci avevano visto giusto. Altroché se era lui, insomma. Già, proprio un loro concittadino in televisione. Eh sì... un castanese da Enrico Papi. Eccolo, allora, entrare in studio, tra i protagonisti della nota trasmissione di TV8 'Guess My Age - Indovina l'età'. "E' stata una grandissima emozione - racconta Eugenio Ferrario, tra l'altro componente del gruppo musicale di Castano 'Every Night' - Senza, ovviamente, tralasciare la tensione di trovarti davanti alle telecamere. Un'esperienza che mi ricorderò per sempre. Tutto è nato quasi per caso: ogni sera, infatti, guardo il programma, riuscendo, il più delle volte, ad azzeccare i vari momenti che ci sono". Da qui, dunque, l'idea. "Perché non provare a partecipare? - continua - La mia intenzione era quella di prendere parte alla trasmissione da giocatore, invece, parlando, successivamente, con le persone incaricate di scegliere i concorrenti e dopo che hanno saputo la mia età (ho 69 anni), mi sono trovato tra i cosiddetti 'sconosciuti' da indovinare. Qualche mese fa, dunque, ho registrato la puntata e, ieri sera (mercoledì 9 dicembre), è andata in onda. Rivedermi mi ha fatto rivivere le sensazioni di quegli istanti, con un po' più di tranquillità".

