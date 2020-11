Libri su 'due ruote'

I ringraziamenti del sindaco di Arluno, Moreno Agolli, 'Moto Club Arluno Racing Team Wicking' per la preziosa collaborazione nella realizzazione del servizio biblioteca a domicilio.

Il servizio erogato è prezioso. Ma preziosi lo sono anche e soprattutto coloro che ne rendono possibile lo svolgimento. Se, insomma, sotto il cielo di Arluno i lettori possono seguitare ad assecondare la loro passione mantenendo intatto il legame con la loro biblioteca, sia pure a distanza, qualche ringraziamento a chi glielo consente, ovvero ai volontari e alla loro disponibilità, dovrà pur essere fatto. Il sindaco Moreno Agolli sceglie di evidenziare il concetto con la consueta chiarezza insieme con i responsabili del servizio che gestisce il tempio dei libri arlunese: "L'aiuto - si legge - cammina su due gambe, ma pure su due ruote; un grazie sincero agli amici del 'Moto Club Arluno Racing Team Wicking' per la preziosa collaborazione nella realizzazione del servizio biblioteca a domicilio". Già, perché se i libri si possono spostare dalla biblioteca alle abitazioni di chi poi li legge, il contributo dei mezzi di locomozione risulta determinante, sia per garantire il servizio sia per assicurare che sia effettuato con celerità. "I libri - prosegue la nota - si spostano dalla biblioteca ai lettori arlunesi grazie ai motociclisti che impegnano tempo ed energia a favore della collettività". Rombi di motore a servizio dei rombi di cultura. A tutto beneficio degli arlunesi.

