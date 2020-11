L'idea del Comune di Dairago, per celebrare la settimana nazionale di 'Nati per leggere' 2020 e il centenario della nascita dell'indimenticato scrittore Gianni Rodari. Ha deciso di mettere in campo, appunto, l'iniziativa 'Letture in pigiama'.

In pigiama, di solito, ci si va a dormire. Ma lo si può indossare anche per concedersi a qualche lettura. L'idea è venuta al Comune di Dairago che, per celebrare la settimana nazionale di 'Nati per leggere' 2020 e il centenario della nascita dell'indimenticato scrittore Gianni Rodari, ha deciso di mettere in campo l'iniziativa 'Letture in pigiama'. Fino a sabato 21 novembre, spiega il primo cittadino Paola Rolfi rivolgendosi ai cittadini, "Potrete ascoltare, rigorosamente online e su prenotazione, le nostre bibliotecarie pronte a farvi divertire con diverse storie". L'iniziativa si rivolge soprattutto ai piccoli e in particolare a quelli di età compresa tra 3 e 6 anni. Per ogni serata sarà ammesso un massimo di dieci partecipanti. A partire dalle 21 le bibliotecarie leggeranno ai piccoli una storia in cui coinvolgerli e chiederanno loro di indossare un pigiama. Per prendere parte all'iniziativa sarà necessario inviare una mail all'indirizzo lettureinpigiama [at] cbsno [dot] net.

