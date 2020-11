Il 'Distretto del Commercio'

Marcallo con Casone, Mesero, Boffalora sopra Ticino e Confcommercio: sta per nascere un 'Distretto del Commercio' per rivitalizzare il commercio locale dei tre paesi.

Marcallo con Casone, Mesero e Boffalora sopra Ticino e con il supporto di Confcommercio "siamo arrivati a definire un accorto per costituirci come Distretto del Commercio e poterci aggreditare con Regione Lombardia".

"Siamo tre amministrazioni che hanno intrapreso una serie di iniziative che ci vedono lavorare insieme con l’obiettivo di favorire un maggiore coinvolgimento della cittadinanza nella organizzazione di iniziative per rivitalizzare i nostri paesi da un punto di vista economico e turistico", spiega il sindaco Marina Roma.

I Distretti del Commercio rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali.

"Costituirsi in distretto del commercio ha anche l’obiettivo di poter accedere a risorse economiche messe a disposizione da Regione Lombardia e sostenere e preservare in modo concreto l’economia locale supportando le singole attività commerciali e artigianali ancora di più ora che questa categoria si trova calpestata dalle nuove restrizioni e in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

Questo nostro impegno è la chiave di volta per preservare il commercio di prossimità e salvaguardare la vita stessa dei centri urbani dei nostri comuni".

