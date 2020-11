Un 'webinar' su San Martino

'Un itinerario europeo - Il cammino di San Martino. Tradizione e arte ispirate al Santo di Tours' è il Webinar che domenica 15 novembre alle ore 16.00 tratterà della Via Sancti Martini.

Un appuntamento online, per l'emergenza del Covid, ma di grande interesse: è la “sorpresa” proposta nella Festa di San Martino dalla Parrocchia di Inveruno e dal Comune di Inveruno, con GeaWay tour operator. 'Un itinerario europeo - Il cammino di San Martino. Tradizione e arte ispirate al Santo di Tours' è il Webinar che domenica 15 novembre alle ore 16.00 tratterà della Via Sancti Martini, un itinerario europeo che collega l’Ungheria con la Francia, parlando della popolarità di San Martino nel mondo e in Europa, partendo dalle tradizioni meno conosciute per concludere con l’"analisi" del mosaico absidale della basilica di Sant'Ambrogio a Milano e il celebre ciclo dei affreschi, opera di Simone Martini, nella Basilica inferiore dedicato alla vita di San Martino. Sarà possibile partecipare iscrivendosi all'evento tramite il sito della Parrocchia (https://www.chiesediinveruno.it/webinarsanmartino) oppure seguendo la diretta streaming sul canale YouTube. Un modo “diverso” per sentirsi comunità e approfondire la storia del Santo Patrono.

