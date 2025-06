La 'Corri con me' 2025!

Protagonista della mattinata è stata la corsa, che ha visto sfidarsi ragazze e ragazzi di tutte le età in un clima di sana competizione e allegria tra i viali di Villa Annoni.

Una domenica all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento ha animato il parco secolare di Villa Annoni, dove l’8 giugno si è svolto l’atteso evento sportivo promosso dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”. Un appuntamento ormai tradizionale, pensato per coinvolgere studenti e famiglie in una giornata speciale, all’aria aperta, nel segno dell’educazione e dello stare insieme.

L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Cuggiono e Bernate Ticino, ha visto la partecipazione di alunni, accompagnati da genitori, insegnanti (pochi a dire il vero) e volontari che, con entusiasmo e spirito di servizio, hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.

Protagonista della mattinata è stata la corsa, che ha visto sfidarsi ragazze e ragazzi di tutte le età in un clima di sana competizione e allegria tra i viali di Villa Annoni. Un momento di sport vissuto con passione, culminato con un meritato riconoscimento per i partecipanti e una menzione speciale per chi ha conquistato i primi posti.

Ma la giornata non si è conclusa con il taglio del traguardo: dopo la corsa, infatti, il grande prato del parco si è trasformato in un’accogliente area picnic, dove famiglie e studenti hanno potuto rilassarsi e festeggiare insieme, rinsaldando quei legami che fanno della scuola una vera comunità educante.

"Complimenti a tutti i nostri studenti atleti – ha commentato il sindaco Giovanni Cucchetti – e un grazie sentito a chi ha collaborato per rendere possibile questa giornata: genitori, volontari, insegnanti e, naturalmente, i ragazzi, veri protagonisti di un evento che ha unito sport, scuola e territorio".

