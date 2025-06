Don Emiliano saluta Magenta

Don Emiliano Redaelli si appresta a lasciare la città: a partire dal prossimo settembre sarà trasferito nella comunità pastorale Visitazione di Maria Vergine a Cormano.

Un cambiamento importante attende la Comunità Pastorale Santa Gianna Beretta Molla e San Paolo VI di Magenta. Dopo anni di servizio, don Emiliano Redaelli si appresta a lasciare la città: a partire dal prossimo settembre, infatti, sarà trasferito nella comunità pastorale Visitazione di Maria Vergine a Cormano, sempre come vicario parrocchiale.

La notizia è stata comunicata ufficialmente ai fedeli dal vescovo ausiliare e vicario episcopale Mons. Luca Raimondi, a nome dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini. Un messaggio che, pur portando con sé il naturale dispiacere per un saluto imminente, è intriso di gratitudine e fiducia nel cammino della Chiesa.

«Ringrazio di vero cuore don Emiliano – scrive mons. Raimondi – per gli anni di ministero spesi in mezzo a voi e per la sua pronta disponibilità e obbedienza a questa nuova chiamata del vescovo, senza esitazioni e con slancio generoso». Parole che evidenziano non solo la dedizione di don Emiliano, ma anche il suo spirito di servizio, sempre aperto a nuove sfide pastorali.

Al tempo stesso, la diocesi ha assicurato che non verrà meno l’attenzione alla pastorale giovanile magentina, da sempre cuore pulsante della comunità. A raccogliere il testimone sarà don Alessandro Metre, classe 1985, ordinato sacerdote nel 2015 e attualmente vicario parrocchiale a Solbiate Olona, oltre che responsabile della pastorale giovanile del decanato Valle Olona.

«Affido chi parte e chi arriva alla vostra preghiera – conclude mons. Raimondi – e rinnoviamo la piena partecipazione alla vita della nostra comunità cristiana».

