Taglio del nastro per la nuova sede Caritas

Sarà intitolata a don Tonino Bello la nuova sede della Caritas di Inveruno. L'inaugurazione ufficiale sabato 9 novembre alle 18.30.

Sabato 9 novembre alle 18.30, a Inveruno, verrà inaugurata la nuova sede della sezione locale della Caritas. Dopo un breve periodo di ristrutturazione e il successivo trasloco dalla vecchia sede e dall’ufficio del Palazzo delle Associazioni, tutti i servizi Caritas sono stati attivati presso la nuova Casa della Carità in Via Grandi 7, che sarà intitolata a don Tonino Bello, un vescovo che è sempre stato vicino ai poveri e agli ultimi e che con la sua “convivialità delle differenze”, predicava uno stile di vita fatto di dialogo, ascolto e condivisione. L’inaugurazione avverrà proprio nel weekend della festa di San Martino, patrono della parrocchia di Inveruno e ricordato in molte immagini mentre dona il mantello a un povero. “San Martino e don Tonino Bello sono esempi di umiltà e di dedizione al prossimo e veri testimoni di Carità cristiana – dicono i responsabili - Saranno quindi i riferimenti principali per tutti i volontari che, nell’ambito della Caritas di Inveruno e Furato, operano quotidianamente con servizi diversi e rivolti sempre a chi è in difficoltà”. Nella S. Messa delle 17.30, che precede l’inaugurazione, verrà inoltre celebrata la Giornata Diocesana Caritas con la consegna del mandato a tutti i volontari, affinché siano promotori e testimoni di attenzione e sensibilità verso situazioni di disagio e fragilità all’interno della comunità pastorale. “Invitiamo tutta la comunità a questo momento di festa – concludono i volontari - Per conoscere più da vicino il significato e l’importanza di questo servizio, testimonianza di un amore più grande che ci è stato donato da Dio e che dobbiamo coltivare come bene prezioso”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!