Piota: gusto e solidarietà

È stata la Fiera della ripresa, del ritorno alle tradizioni. Con una conferma: cosa se non la Piota può rappresentare il simbolo della Fiera di San Martino? Un’usanza che prosegue da 30 anni, un gesto che le persone hanno coltivato e tramandato. Agli stand allestiti in piazza San Martino e nei padiglioni, grazie all’aiuto di tantissimi (circa 80) volontari, come ogni anno si moltiplicavano le richieste, e la fornitura di Piote aveva un ritmo sostenuto per soddisfare tutti: ogni piccola attesa era ampiamente meritata. Ricercate, come dolce tipico di Inveruno, perchè inimitabili nel gusto e originali, e per il gesto di solidarietà cui si legano, in occasione della Fiera. “Abbiamo notato un atteggiamento diverso: un’attenzione nel prestare ascolto agli obiettivi (anche quest’anno della Campagna Tende di A.V.S.I.) a sostegno dei progetti umanitari di aiuto concreto nel mondo, che ci ha colpito - ci spiegano dall’‘Antico Forno Garavaglia’ di Inveruno - Indica una coscienza, una consapevolezza e il desiderio di partecipare”. Migliaia le Piote acquistate: un dolce che sa di solidarietà!

