Un’intera estate al cinema

Cinema d’Estate a Magenta: dodici serate al fresco con il grande schermo e film di qualità a 3,50.

Una proposta imperdibile per tutti gli appassionati di cinema: dal 17 giugno al 23 luglio, ogni martedì e mercoledì sera alle 21:15, arriva la rassegna “Cinema d’Estate al Nuovo”, con dodici appuntamenti dedicati ai film più amati, curiosi e freschi di uscita. Il CinemaTeatro Nuovo di Magenta inaugura così la stagione estiva: tanti titoli e un prezzo imbattibile, grazie al contributo del Ministero della Cultura nell’ambito dell’iniziativa “Cinema Revolution”.

In programma una selezione eterogenea e attenta, che spazia tra commedie, documentari, film d’autore e titoli internazionali, pensata per incontrare i gusti di tutto il pubblico. Tra i titoli proposti figurano il nuovo film di Robert Zemeckis ‘Here’, il documentario musicale ‘Francesco Guccini – tra la Via Emilia ed il Far West’, la pellicola d’animazione ecologista ‘Flow – un mondo da salvare’, e il film ‘Fiore mio’ di Paolo Cognetti, presentato in collaborazione con il CAI di Magenta. Non mancheranno pellicole italiane come ‘Follemente’ di Paolo Genovese, ‘Napoli – New York’ di Gabriele Salvatores e ‘La vita da grandi’ di Greta Scarano, accanto a nuovi internazionali come ‘Madame Clicquot’, ‘Io Sissi’ e l’attesissimo ritorno di ‘Bridget Jones – Un amore di ragazzo’.

Insieme alla rassegna estiva, il CinemaTeatro Nuovo propone un evento di assoluto rilievo in prima visione: dal 20 al 23 giugno arriva ‘La Trama Fenicia’, l’ultima opera firmata Wes Anderson, presentata all’ultimo Festival di Cannes. Il film, girato nel Regno Unito e interpretato da Benicio del Toro, Tom Hanks e altri grandi volti noti del cinema, si preannuncia come un’altra gemma del regista texano, amato per il suo stile inconfondibile e surreale.

E per chi guarda già alla nuova stagione, c’è un’anteprima carica di adrenalina, con ‘F1 – Il Film’, il nuovo lavoro di Joseph Kosinski con protagonista Brad Pitt, dedicato al mondo della Formula 1 e alla figura del pilota Sonny Hayes.

Come non perdersi tutte queste perle? Oltre alla programmazione, CinemaTeatro Nuovo rende disponibili diverse formule di abbonamento, tra cui la tessera “Amici del CTN”, che al costo di 5 euro consente l’ingresso ridotto per tutto l’anno fino al 31 agosto 2026.

Il CinemaTeatro Nuovo vi aspetta quindi in sala per un’estate all’insegna del buon cinema!

Tutte le informazioni su biglietti, trame e promozioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.teatronuovo.com.

