Commercio e assistenza

Asporto e consegne a domicilio e servizi di assistenza: a Nosate si fa fronte all'emergenza Covid-19 e lo si fa con una serie di attività e iniziative mirate e concrete.

Asporto e consegne a domicilio e servizi di assistenza: si fa fronte all'emergenza Covid-19 e lo si fa con una serie di attività e iniziative per venire incontro il più possibile alla cittadinanza. Quando "l'unione fa la forza" ed è un fondamentale tassello per cercare di uscire il prima possibile da questa lunga e difficile situazione. Lo sanno bene a Nosate dove, appunto, da una parte gli esercizi commerciali si sono, immediatamente, attivati proprio con la formula dell'asporto e della consegna a domicilio. "Quindi - scrive il sindaco Roberto Cattaneo - sono ancora attivi i servizi di assistenza (farmaci, generi alimentari, ecc...), non solo per chi è in isolamento, ma anche per tutte le persone considerate più vulnerabili al rischio di contagio. La speranza di tutti noi è quella di uscire in fretta da questo periodo buio, però nel mentre ricordo a tutti di rispettare le varie normative vigenti. Evitare assembramenti e contatti non necessari, indossare la mascherina e igienizzarsi spesso le mani, non sono solo misure per tutelare la propria salute... sono gesti di altruismo".

