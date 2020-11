Sconti per dire... "Grazie"

L'iniziativa del 'Tutto per la Casa' di Castano: sconti su giochi, libri, vestiti e profumazioni per tutti coloro che lavorando in strutture che si prendendo cura di chi è più fragile.

Come ripeteva ogni volta la loro mamma: "Se vuoi un mondo migliore, incomincia da te". E, in fondo, loro quell'insegnamento, quella frase, quel messaggio l'hanno sempre seguito con grande attenzione, anzi sono andati ben oltre, trasformandolo in qualcosa di concreto e reale. L'hanno fatto negli anni, lo stanno continuando a fare anche adesso, in un periodo tanto difficile e complesso come quello dell'emergenza Covid-19. Sconti per chi lavora negli ospedali, nelle Rsa e in tutte le strutture che si prendono cura di chi è più fragile: ecco, appunto, (solamente l'ultima in ordine di tempo) l'iniziativa promossa dal negozio 'Tutto per la Casa' di corso San Rocco a Castano Primo. "Un'idea molto semplice e magari pure qualcosa che fa poco - ci raccontano - Ma che parte dalla volontà di dire grazie alle persone che sono a fianco di quanti si trovano in situazioni di difficoltà. Già da sempre, però oggi più che mai, infatti, questi cittadini sono un fondamentale punto di riferimento e collegamento proprio con chi è più fragile ed al quale noi, a causa della complessità del momento, non possiamo essere vicini oppure possiamo farlo solo in rari situazioni". Quando, insomma, l'unione fa la forza o meglio, come ci tengono a sottolineare, fa la speranza. "Nello specifico, alla fine - spiegano dalla storica attività commerciale del nostro territorio - venendo in negozio, scrivendoci sulle nostre pagine Facebook e Instagram, contattandoci telefonicamente e tramite whatsapp, tutti loro avranno, appunto, per l'intero mese di novembre, uno sconto del 20% sui giocattoli e sui vestiti e del 10% sui libri e sulle profumazioni per l'ambiente e i tessuti".

L'UNIONE CHE FA LA SPERANZA...



