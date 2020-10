Padregnana e ponte in... Tv

La trasmissione televisiva di Italia 1 'Disconnessi On the Road' ha fatto tappa nel nostro territorio. In una delle scorse puntate ecco la cascina Padregnana e il ponte tibetano.

Dal Naviglio al Ticino... si accendono i riflettori. Già, perché dopo il film di Checco Zalone qualche anno fa e, quindi, uno spot pubblicitario, ecco che Turbigo è tornata protagonista, stavolta per la trasmissione televisiva di Italia 1 'Disconessi On the Road'. In una delle puntate scorse, infatti, Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, protagonisti del loro viaggio-avventura scandito da momenti emozionanti e divertenti, alla scoperta di nuovi luoghi e di sé stessi, sono arrivati proprio nel nostro territorio, prima alla cascina Padregnana nel vicino Comune di Robecchetto con Induno e, poi, appunto nel Parco del Ticino, in località 'Tre Salti', al ponte tibetano. "Una grande soddisfazione vedere Turbigo in Tv in una bella trasmissione - dice il sindaco Christian Garavaglia - Dopo l'Alzaia Naviglio, scelta per il film di Checco Zalone e per uno spot pubblicitario, ora è toccato al nostro amato Ticino. Che questa bella ripresa ci aiuti ad amare e ad apprezzare sempre di più il nostro bel territorio, la nostra Turbigo Cittaslow".

