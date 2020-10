Cuggiono: sono 34 i positivi

Rapidissima la crescita di casi di Covid-19 anche a Cuggiono: sono ora 34 le persone positive, 41 in quarantena e altri 34 casi clinici con sintomi e in attesa di tampone.

Continua rapidissima l'evoluzione dei casi di coronavirus in paese. Dopo la notizia della sospensione cautelativa di alcune classi della scuola dell'infanzia, la conferma che il virus circola in maniera molto rapida tra Cuggiono e Castelletto.

"Anche oggi mi trovo purtroppo a darvi un aggiornamento sui dati dei contagi a Cuggiono e Castelletto - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - Alla data di ieri, 26 ottobre, i dati dei contagi sono i seguenti:

- 34 persone risultate positive

- 41 casi di contatti stretti di positivi, che si trovano quindi in quarantena

- 34 casi clinici anch’essi in quarantena (persone che presentano sintomi riconducibili al covid-19 e in attesa di tampone di controllo)

Inoltre vi informo che da oggi, 27 ottobre, sono in isolamento fiduciario due sezioni della Scuola dell’infanzia di Cuggiono e perciò le attività di queste sezioni sono state sospese. L’Istituto ha messo in atto tutte le procedure previste da protocollo.

Sono costantemente in contatto con tutti i concittadini contagiati e in quarantena e sono a disposizione per qualsiasi necessità.

Ricordiamoci sempre che dobbiamo essere tutti parte della risoluzione del problema e quindi essere responsabili e prudenti nei comportamenti rispettando le norme".

