Castano: annullata la Patronale

Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Pignatiello. "Abbiamo deciso di sospendere tutti gli eventi in occasione della Festa Patronale. E' il momento della responsabilità".

La Patronale a Castano non si farà. Ad annunciarlo, proprio nelle scorse ore, è stato il sindaco Giuseppe Pignatiello: "Alla luce dell'emergenza Covid-19, dei nuovi Dpcm e delle ordinanze regionali - dice - abbiamo ritenuto, assieme a tutte le associazioni del territorio, di fermare quelle che avrebbero dovute essere le varie iniziative, appunto, per la Festa Patronale (dal concerto della banda, passando per la fiera, le presentazioni di libri, ecc...). Questo perché crediamo che sia il momento della responsabilità, facendo grande attenzione e tenendo comportamenti corretti. Come i castanesi, poi, avranno potuto già vedere, avevamo messo le prime luminarie in corso Martiri e San Rocco, che saranno mantenute anche durante il periodo natalizio. Voleva essere un modo per ripartire ed un messaggio di ripresa per la nostra città, ma sarà, comunque, un importante segnale di speranza nella certezza che, ben presto, torneremo alla vita normale. Capisco, infine, le difficoltà con le quali ciascuno di noi si sta confrontando (commercianti, associazioni e singoli cittadini), però credo che, al di là di ogni polemica e posizioni differenti, sia indispensabile seguire le regole sempre ed è l'unica strada per uscire da questo periodo difficile".

