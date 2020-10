'BAFF': serata con Bisio

'B.A. Film Festival': alle 21, al Teatro Sociale Delia Cajelli a Busto Arsizio, appuntamento con Claudio Bisio, che riceverà il premio Platinum Dino Ceccuzzi.

Giornata conclusiva per l'edizione speciale del Baff 2020, che ha vissuto una prima parte con le

proiezioni del cinema all'aperto, in luglio e agosto, nell'ambito della rassegna “BA cultura per

l'estate”, e una seconda tranche di eventi con le tre giornate di questo fine settimana. Dopo, allora, gli appuntamenti di questa mattina e del pomeriggio, ecco un grande momento, alle 21, al Teatro Sociale Delia Cajelli, con la serata dedicata a Claudio Bisio, attore, conduttore, scrittore, doppiatore, in dialogo con il direttore artistico del Baff Steve Della Casa. Artista a tutto tondo, Bisio, che ha da poco compiuto quarant’anni di carriera, toccando tutti i maggiori settori artistici, riceverà il premio Platinum Dino Ceccuzzi, andato in passato, tra gli altri, a Michelangelo Antonioni, Carlo Lizzani, F. Murray Abraham e Ferzan Ozpetek.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro