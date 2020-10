Sensibilizzazione e prevenzione

In principio fu il Comune, adesso si sono aggiunti anche i commercianti. Canegrate esprime compatta la sua sensibilità nei confronti di una tematica, quella del tumore al seno che colpisce tante donne, su cui l'attenzione deve sempre puntarsi nel modo più elevato.

In principio fu il Comune, adesso si sono aggiunti anche i commercianti. Canegrate esprime compatta la sua sensibilità nei confronti di una tematica, quella del tumore al seno che colpisce tante donne, su cui l'attenzione deve sempre puntarsi nel modo più elevato. Prima è stata la facciata del palazzo Municipale di via Manzoni a tingersi di rosa. Adesso chi frequenti gli esercizi commerciali cittadini vedrà fuori da questi diverse manifestazioni di vicinanza e di focalizzazione sul problema, unitamente al sostegno alla ricerca oncologica. Le statistiche indicano in abbondanza che, su questa patologia, non occorre abbassare la guardia neppure per un secondo: si è, infatti, stimato che una donna su otto ne possa essere colpita nel corso della vita. E le proiezioni che vanno fino al 2025 stimano una morte di 5,8 milioni di donne. Dati dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro che portano dritto a tre parole: necessità di prevenzione. E di sensibilizzazione.

