Canegrate per la pace

Canegrate si inserisce in questo flusso di promozione della pace con la sua catena umana a cui invita a partecipare domenica 11 ottobre alle 10 in piazza Matteotti.

La loro mente sarà contemporaneamente su due realtà: la tradizionale marcia della pace Perugia-Assisi e l'enciclica redatta di fresco da Papa Francesco dal titolo 'Fratelli tutti'. Canegrate si inserisce in questo flusso di promozione della pace con la sua catena umana a cui invita a partecipare domenica 11 ottobre alle 10 in piazza Matteotti. "Sono tempi difficili - spiega il comune - guerre, povertà, migrazioni, cambiamenti climatici e la pandemia. Come dicevamo durante i giorni peggiori dell'emergenza sanitaria, nessuno si salva da solo, riconosciamoci tutti fratelli e sorelle e affermiamo la dignità di ogni essere umano".

